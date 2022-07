Si allontana dall’auto qualche minuto, e i ladri si portano via le valigie

Ha lasciato le valigie accanto all’autovettura, allontanandosi per alcuni minuti, e al ritorno scopre che qualcuno le aveva rubate. Vacanza rovinata per una turista inglese sessantaseienne, che aveva alloggiato in un bed & breakfast, nel centro storico di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea. La donna ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti.

Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire ai ladri che sono riusciti, nel giro di pochissimi secondi, a portare via trolley e zaino della turista. Come primo passaggio dell’attività investigativa avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, sull’area dove si è registrato il furto. Telecamere che qualora esistenti, e funzionanti potrebbero naturalmente indirizzare le indagini nella direzione giusta.