Rubato un furgone di una ditta di videogame. Avviate le indagini

Nel mirino dei ladri è finito, questa volta, un furgone Iveco Daily, di proprietà di una società di videogame. E’ successo, nelle ore notturne, in via Luchino Visconti, ad Aragona. I malviventi approfittando dell’oscurità hanno raggiunto il mezzo, e indisturbati se lo sono portati via. Nessuno ha visto, né sentito nulla. La scoperta del furto è stata fatta, l’indomani mattina, da uno dei soci della società. Quando è arrivato davanti al luogo dove la sera prima aveva parcheggiato il furgone, ha capito che qualcuno l’aveva rubato. L’uomo s’è recato alla caserma dei carabinieri della Stazione di Aragona, dove ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti.