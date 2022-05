Si allontana dal paese, ma non poteva: denunciato quarantenne

Per effetto della misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di non allontanarsi dal Comune di domicilio, non avrebbe potuto allontanarsi dal territorio di Santa Elisabetta, e la comunità dove si trova ospite. Lo ha però, invece, fatto, recandosi senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria ad Agrigento.

Lo hanno accertato i carabinieri della Stazione di Santa Elisabetta, che hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un quarantenne favarese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà adesso rispondere di violazione delle prescrizioni della misura di sicurezza della libertà vigilata.