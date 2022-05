Liquido corrosivo su auto di 32enne: nessun dubbio azione mirata

Qualcuno ha gettato del liquido corrosivo sull’autovettura, una Volkswagen Tiguan, che era posteggiata in via Papa Luciani, ad Agrigento. La sostanza ha devastato, e in più punti, la carrozzeria della vettura di proprietà di un disoccupato, trentaduenne, di Agrigento.

Non si tratta di un raid vandalico qualunque. Sembra non esserci alcun dubbio su quello che ha tutte le caratteristiche del danneggiamento mirato. Lo stesso proprietario della vettura ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Gli agenti della sezione Volanti hanno acquisito il racconto del giovane, e hanno avviato le indagini.

Come primo passaggio dell’attività investigativa avrebbero verificato se, in zona o nelle immediate vicinanze, vi fossero o meno presenti degli impianti di videosorveglianza. Telecamere i cui filmati potrebbero subito portare all’identificazione dell’autore del danneggiamento.