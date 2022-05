Furto in un cantiere: i ladri rubano recinzioni metalliche e segnali stradali

Si sono intrufolati in un cantiere edile allestito in via Ingrao a Grotte, e si sono portati via due recinzioni metalliche, e cinque cartelli stradali. I ladri sono entrati in azione durante le ore notturne. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri della Stazione di Grotte, formalizzando la denuncia di furto aggravato a carico di ignoti, è stato l’imprenditore edile, titolare della ditta, un racalmutese di 35 anni.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare a identificare gli autori. Come sempre avviene in casi del genere, hanno certamente già verificato – anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo – l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella via Ingrao, e nelle immediate vicinane, dove è stato messo a segno il furto.