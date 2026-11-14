Attimi di paura e grande apprensione nella tarda mattinata di oggi in via Nazionale, a Canicattì, dove un grave incidente domestico ha coinvolto una giovane donna di 32 anni, sposata e madre di due bambini. Secondo una prima ricostruzione, la trentaduenne si era appena affacciata dal balcone della propria abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, la lastra di marmo del pavimento ha ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi. La donna è così precipitata nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri, schiantandosi sull’asfalto sottostante.

Immediato l’allarme lanciato dai residenti della zona e dai passanti, richiamati dal tonfo e dalle richieste d’aiuto. Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i sanitari del 118 che, valutata la gravità dei traumi riportati nella caduta, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata quindi stabilizzata e trasferita d’urgenza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove si trova attualmente ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.

In via Nazionale sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare la stabilità della facciata dell’edificio, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, per sincerarsi personalmente dell’accaduto e portare la propria vicinanza ai familiari della giovane madre. Restano ora da chiarire le esatte cause che hanno provocato il cedimento strutturale del balcone.

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