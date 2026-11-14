Un uomo di 60 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione nei pressi di contrada Vincenzella, a Porto Empedocle. Accanto al corpo c’era il suo cane, che non lo ha mai lasciato solo per tutto il tempo trascorso dal momento del decesso. L’uomo, viveva da solo nell’appartamento in compagnia del suo amico a quattro zampe. A far scattare l’allarme sono stati alcuni amici che, non avendo più sue notizie da diversi giorni, hanno deciso di andare a controllarlo.

Una volta giunti davanti l’abitazione, sono stati allarmati dal forte e cattivo odore che proveniva dall’interno dell’immobile e hanno immediatamente chiesto aiuto, avvisando anche i parenti e le forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi i carabinieri, seguiti poco dopo dal medico legale per i rilievi di rito. Da una prima ispezione cadaverica, è emerso che il sessantenne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in casa.

Perdendo i sensi, l’uomo è rovinato a terra sbattendo violentemente la testa contro un mobile, un trauma che si è rivelato fatale. Secondo le stime del medico legale, la morte risalirebbe ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento. Per tutto questo arco di tempo, il suo cane è rimasto accanto al padrone, vegliandolo silenziosamente fino all’arrivo dei soccorsi.

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