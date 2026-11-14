AGRIGENTO – Si alza il sipario sulla stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Pirandello, ma l’avvio del cartellone è segnato dalle critiche per la modifica del programma. A fronte dei toni celebrativi del primo cittadino, Michele Sodano, sui social emerge il malcontento di chi ha già acquistato l’abbonamento e contesta il cambio di spettacolo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Lo spettacolo inaugurale e l’apertura ai giovani

Ad aprire ufficialmente la rassegna è la messa in scena di “Storia del figlio cambiato”, biografia teatrale scritta e diretta da Graziana Lo Brutto e prodotta da Teatro Lunaria. Sul palco Chiara Seminara, Luca Iacono, Marcello Montalto e Paolo Lanza portano in scena un ritratto del drammaturgo agrigentino, ripercorrendone l’infanzia in Sicilia e i complessi legami con il padre, la moglie Antonietta e Marta Abba, intrecciati all’apparizione dei suoi personaggi più noti.

Sui social il sindaco Sodano ha sottolineato il valore dell’iniziativa, ringraziando la nuova governance della Fondazione Teatro Pirandello per il lavoro svolto nelle ultime settimane e invitando la cittadinanza a partecipare numerosa. Tra le novità della stagione figura l’assegnazione a rotazione del palchetto reale agli studenti meritevoli delle scuole cittadine: per la prima serata sono stati selezionati dodici alunni del Liceo Politi.

La contestazione e l’ipotesi recesso

A raffreddare l’entusiasmo istituzionale è stato l’intervento pubblico di un’abbonata, Alessandra Maria D’Amato, che ha commentato direttamente il post del primo cittadino sollevando la questione della variazione di programma.

«Vorrei conoscere i motivi del cambio spettacolo – scrive l’agrigentina rivolgendosi a Sodano –. Ho acquistato un abbonamento. Se anche altri saranno sostituiti avrò diritto al recesso. Ciò non toglie che lo spettacolo potrà piacermi, ma per i futuri deciderò io se andare o meno: non si sostituisce una stagione teatrale dopo che gli abbonati hanno acquistato. Attendo risposte”.

CHE NON ARRIVERANNO.

Orari e biglietteria

Al momento non si registrano repliche ufficiali da parte dell’amministrazione comunale o della Fondazione in merito alle richieste di chiarimento sui cambi in cartellone. Intanto, dopo il debutto serale, “Storia del figlio cambiato” tornerà in scena in replica domenica 15 novembre alle ore 17.30, con biglietti ancora disponibili presso il botteghino del teatro.

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