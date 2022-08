Si affaccia al balcone di casa, e vede il ladro rubare lo scooter nuovo

Sente dei rumori e affacciandosi, a notte fonda, dal balcone di casa, vede un individuo che spingendolo, ruba il suo scooter, Aprilia, comprato un mese fa. Un quarantaduenne di Canicattì, ancora incredulo, ha formalizzato la denuncia, contro ignoti, per furto al Commissariato di polizia cittadino. Agli agenti ha detto di avere assistito a quella scena, e di non essere riuscito a fare nulla. Teatro del fatto la via Nazionale nelle vicinanze del cimitero comunale. I poliziotti hanno, naturalmente, avviato le indagini. Come primo passaggio dell’attività investigativa avrebbero verificato la presenza o meno di telecamere di videosorveglianza.