Devastata l’auto di 45enne disoccupato. Sul parabrezza la scritta “Vattene”

Potrebbe essere un gesto mirato il danneggiamento dell’auto, di un quarantacinquenne disoccupato, che ha trovato la sua Jeep Compass, lasciata posteggiata in largo Aosta, nel centro di Canicattì, gravemente danneggiata. Qualcuno senza essere visto, ha rigato con un oggetto appuntito, la carrozzeria della vettura, ed ha squarciato il pneumatico anteriore destro. Prima di andare via ha scritto “Vattene” sul lunotto posteriore. L’uomo ha presentato denuncia ai poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno avviato le indagini. A quanto pare, il quarantacinquenne non avrebbe mai subito intimidazioni, né ricevuto minacce. L’ipotesi avanzata dallo stesso è che possa essersi trattato di un raid vandalico.