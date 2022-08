In tre sullo scooter, uno con la droga: denunciato studente

Trovato in possesso di 26 grammi di hashish, e di 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Un 17enne studente di Agrigento è stato denunciato alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dopo un controllo effettuato dai carabinieri della locale Stazione lungo via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, adesso, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo dei militari dell’Arma è stato fatto durante la notte. Il diciassettenne, insieme ad un altro diciassettenne, e un sedicenne, entrambi empedoclini, e anch’essi studenti, erano in sella ad un ciclomotore quando sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri. E’ scattata la perquisizione e subito è saltata fuori la “roba”. La droga e i soldi, sono stati posti sotto sequestro.