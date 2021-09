Si accende “Friend Padel league Cup Stars”, ecco le FOTO

Si accende “Friend Padel league Cup Stars”

Agrigento capitale del “grande padel” per una due giorni tutta da scoprire e vivere , all’insegna dello sport , della sana competizione , del divertimento , della solidarietà e del gusto: è tutto pronto al Tennis Club “Città dei Templi” per “Friend Padel league Cup Stars”. Sabato 25 e domenica 26 settembre prossimi si sfideranno otto coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, sei le nazioni rappresentate e, in esclusiva, direttamente dal World Padel Tour arrivano le stars, la coppia n. 12 e n. 15 della classifica mondiale: Adrian Alemandi, Coki Nieto , Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. E, poi,“Food & Beverage”, lo spettacolo gratuito con Tom Sinatra Live e la solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte: Avis, Unicef, Fontanelle Insieme. Le Foto di Antonino Piraneo