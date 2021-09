Inaugurato il nuovo stadio, presente Totò Schillaci

E’ stato un bel sabato per Porto Empedocle. Dopo anni è stato inaugurato il rinnovato stadio comunale “Vincenzo Collura”. Presente come invitato d’eccezione Toto’ Schillaci, in rappresentanza del calcio siciliano tutto. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, militari, sportive e religiose, e soprattutto i rappresentanti dello sport empedoclino, vecchie e nuove glorie, e le associazioni sportive a partire dall’Empedoclina. Il taglio del nastro si è tenuto nel rispetto delle disposizioni della normativa anticovid.