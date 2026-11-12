Una nuova tragedia sul lavoro colpisce il territorio agrigentino. Un operaio di 50 anni, di Menfi, ha perso la vita oggi mentre era impegnato in un cantiere edile a Mazara del Vallo. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso e fatale mentre stava lavorando alla costruzione di una villetta. Il dramma si è consumato in via Arabia Saudita, dove erano in corso gli interventi per la realizzazione dell’abitazione. Scattato l’allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano e per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare.

Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, oltre al medico legale incaricato delle prime verifiche sulla salma. Sebbene l’ipotesi del malore resti al momento la pista principale per spiegare il decesso, saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con certezza quanto accaduto. Nell’area del cantiere sono attesi anche i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, chiamati a eseguire i rilievi di rito e verificare il rispetto delle normative.

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