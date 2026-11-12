Diciottomila e quattrocento euro in contanti sequestrati in casa, ritenuti il tesoretto dello spaccio, e un appartamento delle case popolari di Favara trasformato in deposito per cocaina e hashish acquistati a Gela. Sono questi i tasselli principali dell’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara, appena approdata alla chiusura delle indagini preliminari. Il pubblico ministero Annalisa Failla ha infatti disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini — atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio — nei confronti di nove persone, sei uomini e tre donne, che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Tra i destinatari del provvedimento figura anche Filippo Russotto, 52 anni, di Favara, noto alle cronache per essere l’ex marito di Gessica Lattuca, la giovane madre favarese di quattro figli scomparsa nel nulla nell’estate del 2018. Insieme a lui, l’inchiesta coinvolge i favaresi Calogero Pecoraro, 28 anni (attualmente detenuto per altra causa nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”), Stefany Crapa, 25 anni, Anna Caramanno, 58 anni, Vincenzo Crapa, 36 anni, Rosetta Spallitta, 46 anni, e Massimo Stagno, 52 anni, oltre ai due gelesi Vincenzo Di Bartolo, 51 anni, ed Enrico Nastasi, 55 anni.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra la fine di marzo e il luglio del 2024. Gli indagati si sarebbero riforniti di droga a Gela per poi trasportarla a Favara, occultandola più volte all’interno di un alloggio popolare di piazza Don Giacomo Alberione. Proprio a Rosetta Spallitta, nel maggio di due anni fa, i carabinieri avevano sequestrato i 18.400 euro in contanti considerati provento dell’attività illecita gestita dal figlio Calogero Pecoraro. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Daniele Re, Annalisa Russello e Rosario Pendolino.

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