A quasi nove anni di distanza dal maxi blitz che nel gennaio del 2018 smantellò i nuovi assetti del mandamento mafioso della Montagna, cala il sipario definitivo sul troncone secondario dell’inchiesta. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato i ricorsi presentati dalle difese, rendendo irrevocabili quattro condanne al termine del cosiddetto processo-bis scaturito dalla vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento.

L’indagine, che all’epoca portò all’arresto di una cinquantina di persone tra boss, gregari, imprenditori e amministratori pubblici nei comuni di Favara, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Cammarata e in altri centri dell’entroterra agrigentino, aveva fatto luce sul tentativo di riorganizzare la consorteria mafiosa. Un progetto che gli investigatori avevano ricondotto alla figura di Francesco Fragapane, figlio dello storico capomafia ergastolano Salvatore, già ai vertici di Cosa nostra agrigentina.

Nel dettaglio del verdetto emesso dagli ermellini, le pene più severe — 6 anni di reclusione ciascuno — sono state inflitte ai fratelli Gerlando e Stefano Valenti, imprenditori edili di Favara, riconosciuti definitivamente colpevoli del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Diventa irrevocabile anche la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per Daniele Fragapane, cugino del boss Francesco, ritenuto responsabile di favoreggiamento dopo che l’originaria accusa di concorso esterno era stata ridimensionata nei precedenti gradi di giudizio.

Si chiude infine anche la posizione giudiziaria di Giuseppe Quaranta, un tempo considerato tra i più stretti fedelissimi di Francesco Fragapane e successivamente passato tra le fila dei collaboratori di giustizia: per lui la Suprema Corte ha reso definitiva la pena a 5 anni e 6 mesi di carcere.

La pronuncia della Cassazione arriva a pochi giorni di distanza da un altro importante snodo legato alla stessa maxi operazione antimafia. La Corte d’Appello di Palermo ha infatti recentemente ribaltato il verdetto di primo grado nei confronti dell’ex sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella, cancellando la condanna a 6 anni e 8 mesi e assolvendolo dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con la formula piena «perché il fatto non sussiste».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp