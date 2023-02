Si abbattono gli alberi a ridosso della fontana Bonamorone

Cominceranno mercoledì 15 febbraio le operazioni di rimozione dei sei pini presenti a ridosso della fontana di Bonamorone, in via Panoramica dei Templi. Lo ha disposto il Comune di Agrigento in accoglimento di una specifica istanza avanzata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi che ha appaltato i lavori di “messa in sicurezza del traffico pedonale, tratto di competenza comunale, e riqualificazione aree fontana Bonamorore” per un importo complessivo di 383.578,03 euro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Disposta anche la rimozione delle aiuole sopra il marciapiede che risultano notevolmente deteriorate, recuperando in questo modo una ulteriore porzione di per- corso pedonale, realizzando in sostituzione una ringhiera.

Gli alberi di pino impediscono l’accesso ai disabili e creano diversi rigonfiamenti della sede stradale. Nell’area interessata all’eliminazione degli alberi verrà imposta la chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con via Crispi e l’incrocio con via Artemide dalle ore 8 fino a cessato bisogno