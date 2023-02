Quante sorprese nella quinta giornata della Mediterranea Padel Cup.

Conclusa la quinta giornata della mediterranea Padel cup. Nella Serie A maschile il tanto atteso derby di Favara tra i Vibora e la Cantina termina in parità. Il blasone Helsinki di capitan Federico Sutera Sardo viene fermato sull’1-1 sul campo del Maracanã, dai ragazzi di Silvio Palumbo. Tornano alla vittoria e conquistano la vetta della classifica i Raptors di Renato Sena del PLANET di Canicattì che si impongono in trasferta contro il Delfino di Marco Chiaramonti. Brutta battuta d’arresto dei Real Ceres di Saro Russo che perdono in casa contro la formazione di Gerlando Cardilicchia, autore di una buona prestazione. Con il risultato di 0-2 la Tecnologica di Federico Lentini si impone sul fanalino di coda delle Beddie di Raffadali. Prima vittoria dei Donkeys di Corrado Sbezzi che con questo risultato riesce a lasciare l’ultimo posto in classifica.

Non sono mancate le sorprese nella serie B maschile. Perde la vetta della classifica la formazione degli Avatar di Francesco Caramanno che nel derby contro gli Sbindati non vanno oltre l’1-1, da segnalare l’ottima performance di Mauro Gallo e Scichilone. Netta vittoria per 2-0 delle Furie Rosse di Mario Musotto, nei confronti degli Spadellati, da segnalare comunque le buone prestazioni di Emanuele Craparotta, Flavio Cillari e Dario Alongi. Una nota meritano Carmine Caputo,Lillo Taiello e un indomabile Daniele Indelicato. 1-1 tra i Ciquiti e gli Smasch sul campo del Bellavista. Partita al cardiopalma tra la capolista Magic PLANET e i Kun Fu Padel che riescono a strappare un meritato pareggio, grazie alle super prestazioni di Nicola Terranova e Vincenzo Gramaglia. Vittoria per 2-0 da parte di entrambe le formazioni del Siculiana, i Tattici contro i Volè e gli Sporiadici contro i temuti Bandeja. Ancora una vittoria da parte dei ragazzi di Enzo Romeni del Vigata Padel che si impongono per 2-0 nello scontro diretto contro gli Hya Expert e guadagno due posizioni in classifica.

Nella serie A femminile battuta d’arresto da parte della Valkiria di Caltanissetta guidata da Paola Guarneri che non riesce ad andare oltre l’1-1 contro le Shooting Sisters. Vittoria esterna per le Octopus che vincono per 0-2 contro le Ciquite del città dei Templi, ottime le prestazioni di Sonia Vetro e Selvaggia Bellavia.

Il tanto atteso incontro match tra le Tokyo e le Lady Dream Team termina 2-0 in favore delle ragazze dell’Athena, partita tiratissima finita al super tie-break. Vittoria per 0-2 delle ragazze del Padel Mavericks.

Con questi risultati sono tre le formazioni che guidano la classifica, Valkiria, Tokyo e Octopus, con ben 11 punti e 5 di distacco sulle inseguitrici.

Nella serie B femminile lo scontro al vertice tra Le Baddie woman di Raffadli e le Fulmini termina 1-1, belle le prestazioni di Maria Chiara Lo Presti e Rosa Galvano.

Parità anche nel derby tra le The Mom di Giorgia Erriu’ e le Queen di Georgia Campione. 0-2 nell‘altro derby di Favara tra lo Sporting woman e le Lady Lions.

Con questi risultati Le Beddie Woman rimangono solitarie in testa con 13 punti , inseguite dalle Fulmini a 11.

Nel frattempo si è aperto il Padel Mercato della Mediterranea Padel Cup, per dare a tutti la possibilità di rafforzare le proprie squadre, dunque, è caccia ai migliori giocatori per cercare di volare a Perugia per le fasi finali di aprile.