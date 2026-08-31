Akragas, falsa partenza a Sciacca: il 3-1 non cancella i segnali di reazione nel finale

Esordio amaro per l’Akragas SLP nella prima gara ufficiale della stagione. Al “Gurrera” lo Sciacca si impone 3-1 nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. I biancazzurri pagano un avvio complicato e qualche meccanismo ancora da registrare, ma nella parte conclusiva della gara mostrano una reazione che lascia aperta almeno la porta della fiducia in vista del percorso di crescita della squadra.

L’Akragas torna da Sciacca con una sconfitta per 3-1 e con la consapevolezza che c’è ancora parecchio da lavorare. Il risultato premia uno Sciacca apparso più brillante e soprattutto più pronto nell’approccio alla prima partita ufficiale, mentre la formazione allenata da Fabrizio Cammarata ha faticato a trovare ritmo e continuità.

La trasferta del “Gurrera”, del resto, nascondeva diverse insidie. Di fronte c’era una formazione rinnovata ma già capace di mostrare una precisa identità, aggressiva e intensa. Per l’Akragas, squadra a sua volta profondamente cambiata durante l’estate, si trattava del primo vero banco di prova dopo settimane dedicate soprattutto alla preparazione atletica e alla costruzione dei nuovi equilibri.

La gara rimane in equilibrio nella fase iniziale, poi al 18’ Caternicchia trova il gol che sblocca il risultato con una conclusione di qualità. Lo Sciacca prende fiducia e al 33’ Mbengue sfrutta uno spazio centrale, supera due avversari e batte Maniscalco per il 2-0.

L’Akragas prova a riorganizzarsi, ma all’inizio della ripresa arriva il colpo che complica ulteriormente la partita: Costa firma il 3-0 con una conclusione precisa.

È proprio quando la gara sembra ormai indirizzata che arriva la parte più interessante della prestazione biancazzurra. Cammarata prova a cambiare qualcosa e l’Akragas aumenta progressivamente la propria presenza nella metà campo avversaria.

Al 40’ Sacco, entrato nella ripresa, accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Cruz. Lo stesso Cruz, nel finale, prova ancora a creare pericoli e i biancazzurri chiudono la partita in avanti, mostrando quella reazione che era mancata nella fase centrale dell’incontro.

Il 3-1 resta un risultato pesante, soprattutto perché maturato in una sfida di Coppa, ma siamo soltanto all’inizio della stagione. Per Cammarata e il suo staff la gara di Sciacca offre materiale prezioso sul quale lavorare: serviranno maggiore compattezza, automatismi più fluidi e soprattutto un approccio più deciso.

La prima uscita ufficiale ha mostrato che il percorso è ancora in costruzione. L’Akragas dovrà ripartire dalla reazione degli ultimi minuti, trasformandola nel punto di partenza per accelerare quel processo di crescita necessario in vista dei prossimi appuntamenti.

Perché una falsa partenza può capitare. Adesso toccherà ai biancazzurri dimostrare di avere la forza per cambiare rapidamente passo.

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