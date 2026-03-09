Una banda di malviventi ha provato a mettere a segno un furto alla gioielleria di Corso Umberto a Licata. E’ successo durante la notte. Pur intrufolarsi all’interno dell’attività commerciale i ladri hanno utilizzato un escavatore. Hanno sfondato la porta d’ingresso e prima di arraffare gioielli e preziosi si sono dati alla fuga alla vista di una gazzella dell’Arma in arrivo sul posto.

I carabinieri, dopo un primo sopralluogo, hanno avviato una vera e propria “caccia” all’uomo. L’intero comprensorio licatese è stato setacciato da cima a fondo. Dei ladri non è saltata fuori però nessuna traccia. Almeno per il momento. Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, sono state avviate le indagini, e sono in fase d’acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’intera zona di corso Umberto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp