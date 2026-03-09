Travolti da un’autovettura guidata da una donna risultata sotto gli effetti di alcolici. Un ventenne e una ventiduenne di nazionalità spagnola sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Il ragazzo è in prognosi riservata. È accaduto nelle ore notturne in via Ferdinando Magellano, quasi all’altezza del viale delle Dune, nel quartiere balneare di San Leone. I giovani erano in vacanza ad Agrigento.

Erano stati in un locale e al momento di attraversare la strada, sono stati travolti dalla Fiat Panda guidata da una trentenne di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di finanza di Agrigento e i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente. La donna, alla guida della vettura, è stata sottoposta ai controlli ed è risultata essere alticcia. E’ stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

