Pericolo scampato nella serata di ieri per un giovane agrigentino, che intorno alle 21.30 stava percorrendo la SS 115, nel tratto compreso tra Maddalena e il primo svincolo per il porto di Porto Empedocle. Una questione di attimi, una coincidenza fortunata: un grosso arbusto, a ridosso della carreggiata, avrebbe potuto colpirlo in pieno.

È la stessa riflessione che il giovane ha fatto a caldo, prima di inviare le immagini alla nostra redazione. Foto che raccontano meglio di qualsiasi parola quanto sia sottile, in certi tratti, il confine tra un normale rientro a casa e un incidente dalle conseguenze imprevedibili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati a rimuovere la vegetazione e a mettere in sicurezza la sede stradale, evitando ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

Solo l’altro ieri avevamo titolato un editoriale emblematico: “Un albero cade, il problema resta”, denunciando ancora una volta le condizioni di scarsa sicurezza delle strade statali, dove vegetazione e arbusti crescono in modo incontrollato, spesso a pochi centimetri dall’asfalto.

L’episodio di ieri sera non è un’eccezione, ma l’ennesima conferma di un problema strutturale. Un problema che emerge puntualmente con il maltempo, ma che in realtà è presente ogni giorno, anche quando tutto sembra normale.

