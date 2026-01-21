Tragedia sfiorata questa mattina a Montallegro per una frana avvenuta in via Canale all’altezza con via Menfi, dove una porzione di terreno e un grosso masso si sono staccati dal costone precipitando sulla sede stradale. Si tratta di un tratto frequentemente percorso da veicoli. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Non ha provocato danni a persone né a veicoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i primi rilievi. Presente anche il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo che ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. L’area è a rischio. I tecnici hanno svolto le verifiche sulla stabilità della parete rocciosa. Si tratta dell’ennesimo episodio causato dal maltempo che ha investito il territorio agrigentino in questi ultimi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp