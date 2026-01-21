Attimi di panico in via Pietro Nenni: incendio in un appartamento, uomo si rifugia sul balcone

Momenti di forte apprensione questa mattina in via Pietro Nenni, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in un edificio residenziale. Le fiamme si sono sviluppate nell’abitazione di un uomo di circa quarant’anni che, secondo le prime informazioni, vive da solo.

Nel tentativo di mettersi in salvo, l’uomo si è rifugiato sul balcone dell’appartamento, richiamando l’attenzione dei residenti e dei passanti. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra del Comando provinciale di Agrigento, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario: avrebbe riportato lievi ferite, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita, come riferito dai soccorritori intervenuti. Restano da chiarire le cause del rogo. Gli accertamenti sono in corso per stabilire l’origine dell’incendio e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.

