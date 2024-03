Via Crucis cittadina e Eventi Culturali a Agrigento in preparazione alla Santa Pasqua: Un’esperienza di spiritualità e arte in preparazione alla Pasqua

Agrigento si prepara solennemente alla celebrazione della Santa Pasqua con una serie di eventi spirituali e culturali che coinvolgono l’intera comunità. Venerdì 22 marzo alle ore 18:00, è prevista la Via Crucis cittadina, organizzata dalla forania di Agrigento. Il percorso partirà da Porta di Ponte e attraverserà la suggestiva via Atenea, animata dalle parrocchie locali, per concludersi con la meditazione dell’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano presso la chiesa San Domenico.

L’intera settimana santa sarà arricchita da eventi culturali di grande rilevanza. Tra questi, tre eventi si svolgeranno nella suggestiva cornice della Cattedrale, arricchendo il patrimonio artistico e spirituale della città.

Domenica 17 presso la Cattedrale, alle ore 19:00, avrà luogo il raduno e l’incontro delle consorelle e dei confratelli della confraternita Maria Santissima dei Sette Dolori e del Santissimo Crocifisso, seguito alle ore 20:00 dalla celebrazione eucaristica e dal rinnovo del giuramento.

Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 saranno dedicati agli Esercizi Spirituali presso la Chiesa di Santa Maria dei Greci, con celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera.

Sabato 23 il Polo culturale San Lorenzo – Polo espositivo Mudia ospiterà la mostra fotografica “I misteri di Pasqua”, inaugurata alle ore 18:00 e visitabile fino al 30 maggio.

Inoltre, l’associazione culturale Ecclesia viva onlus collabora con il museo diocesano e la cattedrale per valorizzare il patrimonio artistico e storico della città. Il secondo evento, “Sulla via della croce. Musiche, parole e canti della passione”, si terrà Domenica 24 in Cattedrale alle ore 19:00, con la partecipazione della banda intercomunale Bellini e del coro diocesano.

Infine, il terzo evento, “Ai piedi della croce, il Pianto della Madonna”, promosso dall’Associazione culturale “Il canto di Calliope”, si svolgerà sempre in Cattedrale Domenica alle ore 19:00, coinvolgendo numerosi artisti agrigentini in momenti di arte, recitazione e musica.

Questi eventi non solo arricchiscono il tessuto culturale di Agrigento, ma offrono anche profonde occasioni di riflessione e preghiera in vista della Santa Pasqua.