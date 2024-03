Studenti in visita al Comune di Agrigento e al Teatro Pirandello

Questa mattina, nell’ambito del Progetto “IncontriAMO l’Italia”, che promuove lo scambio culturale tra il Liceo “Politi” di Agrigento e il Liceo “Golgi” di Breno, provincia di Brescia, gli studenti delle Classi terze di entrambi gli istituti hanno avuto l’opportunità di visitare il Comune di Agrigento. L’accoglienza è stata resa speciale grazie alla presenza delle due più alte cariche istituzionali, ovvero il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e del presidente del consiglio comunale, Giovanni Civiltà.

Le classi coinvolte sono state la 3^G scientifico e la 3^H scienze applicate del Liceo Politi, insieme alla 3^A economico sociale del Liceo Golgi. I docenti referenti di questa esperienza sono stati la professoressa Maria Giusy Gandolfo per il Liceo Politi e la professoressa Manuela Colavero per il Liceo Golgi. Dopo aver visitato il palazzo di città, essere accolti nella stanza del sindaco e in aula consiliare, visita al Teatro Pirandello. Questo incontro non solo ha favorito lo scambio di conoscenze e esperienze tra studenti di diverse realtà, ma ha anche rafforzato i legami culturali tra le due città. Nella giornata del 19 marzo approfondimento civico in Sala d’Ercole a Palermo, con il dott. Rosario Micciche’.