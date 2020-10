Sette studenti di Licata positivi al Covid. Cinque casi a Ribera e uno a Naro

Almeno sette studenti, che frequentano il liceo “Vincenzo Linares” di Licata, sono risultati positivi al Covid-19. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, subito informato, ha ordinato la chiusura dei due plessi del “Linares”, fino al 4 novembre, per eseguire gli interventi di sanificazione dei locali, e nel frattempo sarà avviata la didattica a distanza.

Registrati cinque nuovi casi a Ribera. Si tratta di tre donne, dai 19 ai 24 anni, e due uomini di 23 e 47 anni. Due giovani appartengono alla stessa famiglia. Tutti sono in isolamento domiciliare. Gli attuali contagiati a Ribera sono 9.

E tampone positivo al Coronavirus per un cittadino di Naro, dove altri tre sono stati posti in isolamento domiciliare. A darne comunicazione alla cittadinanza è stato il sindaco Mariagrazia Brandara. Il nuovo positivo è un giovane che non ha avuto rapporti con persone di Naro, perché tornava da altra città, dove viveva per lavoro. Si trova in isolamento.