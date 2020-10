Lampade a sospensione per cucina: idee creative e di design

Le lampade a sospensione per cucina sono accessori funzionali e indispensabili ideali per caratterizzare lo stile dell’intero ambiente. Online e presso i punti vendita fisici questa tipologia di apparecchio illuminante è molto richiesta e grazie alle infinite versioni oggi disponibili è facilissimo trovare il modello ideale a soddisfare le proprie esigenze. Ciò che differenzia una lampada a sospensione per cucina da altre tipologie è la sua ubicazione: va infatti agganciata al soffitto mediante appositi cavi o sostegni. Il suo fascino è altamente scenografico ed in base al modello scelto si può avere l’emissione del fascio luminoso di tipo diffuso o di tipo diretto, in base alla forma della plafoniera o paralume. Se ad esempio la sospensione della cucina ha una forma conica la luce di punterà in maniera precisa verso il basso illuminando verso il basso, in questo caso si parla di emissione diretta, al contrario se la lampada a sospensione da cucina è composta unicamente da una plafoniera la luce si diffonderà da tutti i lati, in questo caso il fascio luminoso emesso sarà di tipo diffuso. Ovviamente anche la scelta della lampadina fa la differenza non solo sulla colorazione della luce emessa ma anche sul suo mood e sull’efficienza, oggi proprio per facilitare l’acquisto su ogni confezione di lampadario vengono indicati i modelli di lampadine consigliati così da non sbagliare e garantirsi un’illuminazione gradevole e idonea all’ambiente in questione. I lampadari a sospensione da cucina vanno anche scelti in base allo stile dell’arredo in modo tale da poter creare un’armonia progettuale scenografica e accogliente. Le lampade a sospensione per cucina disponibili online sono nelle fasce di prezzo più varie, declinate in infiniti modelli, grandezze, materiali e colori per creare ambienti ideali per cucinare, mangiare e per ricevere amici e parenti.

LAMPADE A SOSPENSIONE PER CUCINA: I MODELLI PIÙ ADATTI PER OGNI STILE D’ARREDO

Le lampade a sospensione per cucina, come detto, sono in vendita sia presso i negozi online che in quelli fisici e sono disponibili in infinite versioni realizzate da rinomati brand de settore 100% made in Italy. È possibile scegliere il modello ideale per colore, materiale e design in base al tipo di cucina che si deve arredare. Di seguito abbiamo voluto presentare i lampadari a sospensione per cucina più di tendenza suggerendo in quali contesti si abbinano meglio in base allo stile dell’arredamento.

Lampadari per la cucina tradizionale : si trovano con estrema facilità e si caratterizzano per modelli semplici con profili geometrici ma non eccessivamente spigolosi; sono perfette le versioni con plafoniera sferica in vetro opaco o trasparente, oppure quelle con paralume ampio realizzato in carta di riso per una scelta green, oppure ancora in vetro o materiale plastico. I colori che vanno scelti in base al contesto in pendant con le nuance di vari suppellettili o accessori della cucina, ma per non sbagliare è meglio optare per tonalità neutre come il nero, il bianco, il beige, il grigio e il marrone, colori che non passano mai di moda e che si abbinano con i mobili in legno tipici dello stile tradizionale.

I lampadari per la cucina moderna : hanno per lo più un design geometrico con angoli vivi o forme squadrate, anche abbinate a dettagli sinuosi; tra i modelli più di tendenza ci sono quelli realizzati in materiale totalmente riciclabile dai colori molto vivaci. Ci sono anche versioni più raffinate con plafoniera o più punti luce in vetro bianco satinato o trasparente e oggi sono amatissime le lampade da cucina con la nuda lampadina a vista che tra l’altro si possono utilizzare tranquillamente per tutti gli stili d’arredo. Interessanti in cucine e contesti moderni sono pure le lampade da cucina a sospensione con faretti orientabili posti su strutture tubolari dalle forme più diverse che spesso ricordano anche vere opere d’arte contemporanea.

I lampadari per la cucina vintage : ideali sono sicuramente quelli con plafoniera ampia e sinuosa, semplice e dalle forme geometriche tipiche degli anni ’50 e ’60; sì anche a materiali come il vetro o i composti plastici declinati nelle nuance pastello o tipiche di quelle annate. Se la cucina è in puro stile retrò sono consigliati lampadari a sospensione con elementi di vetro o cristallo, o al contrario si rivelano perfetti anche i modelli con la nuda lampadina già prima citati.

I lampadari per la cucina scandinava : saranno invece realizzati prevalentemente con materiali naturali, eco-friendly o riciclati; molto gettonati oggi sono le versioni con inserti in sughero o con plafoniera interamente in cartone o carta di riso. Anche il legno è molto apprezzato, soprattutto se grezzo e leggero mentre le colorazioni perfette per questo stile d’arredo sono pastello o neutre, le forme dei lampadari a sospensione da cucina saranno molto minimali e sottolineeranno il suo mood super pratico.

LAMPADARI PER CUCINA: CONSIGLI PRATICI PER ACQUISTARLI ONLINE

I lampadari per cucina creano davvero la giusta atmosfera e online è facile trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, stile e budget. Ovviamente recandosi presso un punto vendita fisico sarà più semplice rendersi conto ad esempio delle dimensioni, del tipo di materiale utilizzato, della nuance e grazie ai consigli di un addetto specializzato si potranno avere consigli pratici e professionali. Però anche online è possibile essere seguito da un’assistente virtuale preparato, oppure solo basandosi sulle schede tecniche degli e-commerce si potranno già raccogliere le informazioni specifiche per una scelta ad hoc. Uno dei pochi consigli infatti per effettuare ottimi acquisti sugli e-shop d’arredo è quello di verificare tutti i dettagli relativi a misure, colori, tipo di lampadine utilizzabili, Watt, ecc. Non solo, per qualsiasi dubbio è bene chiedere servizio assistenza e, non meno importante, propendere per portali tematici professionali come Verdelillahome.com, un sito serio e sicuro che propone sospensioni per cucina in vendita online al miglior prezzo del web. Scegliere all’atto pratico le lampade per cucina sarà davvero divertente e si scopriranno anche modelli e versioni che ci stupiranno per tecnologia, comodità di montaggio e solidità.