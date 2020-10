Agrigento, Aurelio Trupia è il vicesindaco

Il sindaco di Agrigento presenta la giunta.

Non più designati ma ufficialmente assessori, anche per rasserenare animi e leader. Poi ci sarà da convocare il consiglio comunale, ma per quello devono passare ancora alcuni giorni.

Gianni Tuttolomondo, Giovanni Vaccaro, Roberta Lala, Costantino Ciulla, Gerlando Principato, Marco Vullo, Francesco Picarella.

Le deleghe la prossima settimana.

Aurelio Trupia, commercialista, considerato braccio destro del sindaco, già presidente del consiglio comunale, ricoprirà la delega di vicesindaco e del bilancio.

Tornando agli assessori la distribuzione delle deleghe dovrebbe avvenire secondo le attitudini dei designati. Una giunta politica, più che tecnica, dove comunque si asseconderanno le professioni e i titoli degli amministratori.