Sette persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali che si sono verificati in questa domenica di luglio in territorio di Licata. Il primo sinistro intorno alle 11 all’altezza del chilometro 238 della strada statale 115. A scontrarsi un’autovettura e una moto. Sul posto sono accorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. Quattro persone sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, due in codice giallo e due in codice verde. Nessuno è in pericolo di vita. Presenti le forze dell’ordine per i rilievi. Nel pomeriggio teatro di un incidente è stato corso Italia all’altezza dell’incrocio con via Verdi. Per cause in corso di accertamento, ad impattare sono state due autovetture. Tre feriti lievi.

