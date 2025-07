Poco più di 50 contravvenzioni, da 200 euro cadauna, sono state fatte per posteggio su area demaniale a quanti hanno lasciato l’auto a ridosso dei pontili per trascorrere una giornata in barca. Ad entrare in azione, nell’ultimo weekend, sono stati il personale della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Porto Empedocle e gli agenti della polizia Municipale di Agrigento.

La “tolleranza zero”, alle infrazioni al Codice della strada e agli episodi di inciviltà, del sindaco Franco Micciché e dell’assessore comunale Carmelo Cantone, si è abbattuta sull’area del porticciolo di San Leone. Tutte le auto che erano posteggiate sulle banchine a pochi passi dai pontili, nell’esatto momento in cui è scattato il controllo, sono state multate.

Un “pugno duro” in una città dove mancano i parcheggi e ogni piccolo spazio diventa buono per lasciare la macchina.

