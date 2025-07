Blitz di Goletta Verde di Legambiente, stamattina per sollecitare gli abbattimenti degli immobili abusivi a Maddalusa. Un luogo di alto pregio paesaggistico che ricade all’interno del Parco della Valle dei Templi. Per questo Legambiente ha srotolato sulla spiaggia lo striscione “Abbattiamolo”. “Le costruzioni abusive -si legge nella nota – compromettono gravemente l’integrità paesaggistica. Pur essendo consapevoli della complessità sociale della questione è necessario riaffermare il principio di legalità e dimostrare che l’abusivismo edilizio non può restare impunito”. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Agrigento ha spesso sollecitato il Comune a procedere con le demolizioni degli immobili abusivi ancora presenti lungo la costa.

Secondo l’ultimo report Ecomafia, nel 2024 in Sicilia sono stati accertati 1.183 reati nel ciclo illegale del cemento, 1.197 le persone denunciate, in linea con i dati del 2023. Le province con più reati accertati nel ciclo illegale del cemento sono: Messina con 85 illeciti, Palermo 73, Agrigento 39, Catania 27, Ragusa 14, Caltanissetta e Trapani, rispettivamente 9, Enna e Siracusa, rispettivamente 3. Sempre in Sicilia, secondo l’ultima edizione di “Abbatti l’abuso” dal 2004 al 2022, nei 154 Comuni siciliani che hanno risposto al monitoraggio civico realizzato da Legambiente sono state emesse 18.409 ordinanze di demolizione di immobili abusive, una ogni 260 abitanti, e ne sono state eseguite 3.543, pari al 19,2%.

Dopo il blitz di oggi, Goletta Verde dà appuntamento a domani lunedì 21 luglio ore 11 a Porto Empedocle, presso il bar al porto (in via molo 5), dove presenterà in conferenza stampa i dati dei monitoraggi effettuati lungo le coste della Sicilia.

