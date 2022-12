Sessanta attori, musica e degustazioni: il presepe vivente di Caltabellotta diventa spettacolo

La presenza di Marco Savatteri e dei suoi ragazzi, insieme con i giovani attori di Caltabellotta, sarà il valore aggiunto dell’edizione numero 27 del presepe vivente nel borgo-gioiello. Sarà quest’anno uno straordinario spettacolo, la cui regia è stata affidata all’agrigentino Savatteri, fondatore della scuola del musical di Agrigento e autore di spettacoli in Italia e all’estero. Sessanta attori, professionisti e abitanti del luogo, metteranno in scena il miracolo della Natività tra le stradine di Caltabellotta, dove le vecchie casupole contadine scavate nella roccia sembrano la Betlemme di duemila anni fa e dove le degustazioni (macco di fave, salsiccia e vino, pane e olio, ricotta formaggio e olive) saranno stazioni di un percorso spettacolarizzato, tra musica e luci. Un progetto di teatro diffuso che parte dalla comunità e gli artisti di Savatteri Produzioni. L’evento, inserito tra quelli di massima rilevanza turistica dall’assessorato al Turismo della Regione siciliana, vede la collaborazione di tutte le cinque associazioni del borgo e ha come partner Le Vie dei Tesori, del cui circuito dei borghi Caltabellotta fa parte. Quattro gli appuntamenti in programma: 26 e 27 dicembre 2022; 5 e 6 gennaio 2023 dalle 17 alle 22.

Il coupon di ingresso (6 euro intero, 4 euro ridotto per bambini fino a 12 anni) si trova sul sito www.leviedeitesori.com e comprende sia il percorso teatralizzato che le degustazioni. Bisogna solo scegliere il giorno, non è necessario prenotare l’orario: una volta entrati, ci si può intrattenere quanto si desidera.