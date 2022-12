Setacciato territorio, maxi multa a sala scommesse

Risposta immediata della Polizia di Stato in territorio di Ribera dove nelle ultime settimane sono stati segnalati episodi di microcriminalità, ed illegalità varia. Impiegati agenti del Commissariato di Sciacca, del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dalla Polizia Stradale di Agrigento. Sono stati effettuati controlli sotto il profilo della polizia giudiziaria e della polizia amministrativa su tutto il territorio riberese.

In totale, sono state fermate e controllate 275 persone, alcune delle quali interessate da pregiudizi penali e di polizia, 99 autovetture, elevate 10 sanzioni per varie violazione al Codice della Strada, 5 veicoli sono stati posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo.

Ed ancora, sono stati condotti 6 accessi amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali destinati alla somministrazione, ed alla vendita di alimenti e bevande, mentre un altro specifico controllo, in stretta collaborazione con funzionari dei Monopoli di Stato, ha riguardato una sala scommesse. Ed in questo caso sono state comminate sanzioni amministrative per un importo di 51.000 euro per violazioni inerenti il corretto svolgimento di giochi e scommesse on line, ed altra di 2.064 euro per mancanza del proprietario.