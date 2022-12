Calcio, le prodezze di un “diversamente anziano” in campo

Una prestazione che ha dato spettacolo lasciando chi era presente a bocca aperta. Una passione senza età quella per il calcio che è andata “in scena” a Sant’Angelo Muxaro. Nella partita del campionato di terza categoria la squadra locale ha affrontano l’Athena Agrigento e , soprattutto, il portiere: Enzo Di Rosa, un ragazzo “diversamente anziano” che alla veneranda età di 62 anni è stato semplicemente perfetto, il migliore in campo in assoluto. Di Rosa, che è anche l’allenatore dell’Athena , ha dato del filo da torcere agli avversari che, alla fine , hanno voluto complimentarsi con lui. In campo, oltre Di Rosa, calciatore dai 25 ai 35 anni. Per la cronaca: la partita è finita 4-2 per i padroni di casa. L’Athena ha realizzato un’ottima prestazione ma , nonostante un inizio che vedeva avanti Agrigento, alla fine, con un giocatore in meno, ad avere la meglio sono stati gli avversari.