Aica, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha annunciato l’avvio di una nuova fase operativa del tavolo tecnico permanente dei gestori del Servizio idrico integrato della Sicilia, con la convocazione del prossimo incontro e la proposta di istituzione di tavoli tematici operativi dedicati alle principali criticità e sfide del servizio idrico regionale. L’iniziativa, formalmente comunicata alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai Gestori Sii e alle Ati idriche provinciali, rappresenta un passo concreto verso un metodo di lavoro condiviso, strutturato e orientato alle soluzioni.

“Il tavolo tecnico permanente nasce con l’obiettivo di superare il mero confronto generale e di attivare percorsi tecnici mirati, capaci di produrre – si legge in una nota di Aica -: proposte operative condivise; standard comuni; posizioni tecniche unitarie da sottoporre alle Istituzioni competenti”. Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 5 febbraio 2026 alle ore 11, in modalità mista (in presenza presso la sede Aica di Agrigento e da remoto).

Tra i tavoli tematici proposti figurano, tra gli altri: Autobotti e gestione emergenziale; Morosità, abusivismo e recupero crediti; Regolazione Arera e impatti tariffari; Efficientamento energetico e sostenibilità; Rapporti sovrambito e forniture inter-gestore; Reti, perdite, distrettualizzazione e pronto intervento; Fognatura, depurazione e gestione delle emergenze idrauliche, con particolare attenzione agli eventi meteo estremi, alla tutela ambientale e alla conformità normativa. Ogni tavolo sarà chiamato a definire output concreti, linee guida operative e priorità di intervento, in un’ottica di prevenzione, sicurezza e sostenibilità del servizio.

“Il tavolo tecnico permanente si dota anche di una nuova identità visiva, rappresentata dal logo ufficiale ideato per accompagnare questo percorso – continua la nota -. Il logo – che verrà utilizzato nelle comunicazioni ufficiali e nei lavori dei tavoli – simboleggia cooperazione, rete, responsabilità condivisa e visione unitaria del servizio idrico pubblico, segnando visivamente l’avvio di una fase nuova, più matura e consapevole”.

«Il tavolo tecnico permanente è uno strumento di lavoro vero – afferma la presidente di Aica Danila Nobile -. Vogliamo affrontare i problemi del servizio idrico con metodo, competenza e leale collaborazione tra gestori, superando frammentazioni e contrapposizioni sterili. Il logo che accompagna questo percorso non è un dettaglio grafico, ma il simbolo di una responsabilità condivisa verso i territori e i cittadini.»

«Dal punto di vista tecnico, è fondamentale superare approcci frammentati e lavorare su standard condivisi, dati omogenei, procedure comuni e soluzioni realmente applicabili – dice il direttore generale di Aica Francesco Fiorino -. Il valore di questo percorso sta proprio nella capacità di trasformare il confronto tra gestori in azioni operative, migliorando l’efficienza delle reti, la gestione delle emergenze, la sostenibilità degli impianti e la qualità del servizio reso ai cittadini».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp