Avrebbe ripetutamente aggredito fisicamente, insultato e minacciato di morte e di dare fuoco alla casa la propria moglie. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 44enne favarese, per i reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a seguito di incendio. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero Alessandra Chiffi.

L’indagato dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada “Petrusa”. Nella giornata di lunedì comparirà davanti il gip per l’interrogatorio di garanzia. La vicenda scaturisce dalle denunce presentate dalla donna. L’uomo in più occasioni l’avrebbe presa a schiaffi, tirandole i capelli. E avrebbe anche distrutto i mobili di casa, minacciandola di morte e incendiando l’auto di proprietà della coniuge.

