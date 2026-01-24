Vicenda ECUA, Dispenza: “Sull’asse Palermo–Agrigento una scandalosa arroganza”

La vicenda del Consorzio universitario di Agrigento (ECUA) smette definitivamente di essere una questione amministrativa e assume i contorni di uno scontro politico che chiama in causa assetti di potere, rapporti tra territori e il futuro stesso della formazione universitaria in città.

A dirlo senza giri di parole è Nuccio Dispenza, portavoce di Area Progressista, che parla apertamente di “scandalosa arroganza” e punta il dito contro quello che definisce un asse politico Palermo–Agrigento capace di calpestare regole, istituzioni e prospettive dei giovani.

«La vicenda del Consorzio universitario di Agrigento dice, come tante altre, lo scandalo di un asse politico Palermo–Agrigento che ha disprezzo di tutto: delle regole, del comune senso del pudore e pure – ahinoi – del futuro dei nostri giovani», afferma Dispenza, che difende apertamente la scelta di Giuseppe Mangiacavallo di “scoprire le carte” in una partita che, a suo dire, si starebbe giocando con metodi da baro.

Nel mirino dell’Area Progressista non c’è solo l’epilogo della crisi dell’ECUA, ma un quadro più ampio che riguarda la gestione della cultura e della formazione ad Agrigento. «Dopo un 2025 gettato alle ortiche, dopo il degrado della cultura, è toccato alla formazione universitaria – sottolinea Dispenza – con le malefatte delle famiglie politiche del centrodestra, a Palermo come ad Agrigento, che pensano di poter spadroneggiare indisturbate, alzando costantemente il tasso dell’arroganza e ritenendosi indenni da ogni punizione».

Parole dure, che inchiodano la classe politica a una responsabilità precisa: «Pesa su ognuno di noi l’azione scomposta di politici mediocri e voraci – è il giudizio – che pensano di poter disporre a loro piacimento di tutto e di tutti, considerando la formazione universitaria terreno di conquista e tavolo su cui regolare i conti».

Una lettura che incrocia anche il punto di vista dello stesso Giuseppe Mangiacavallo, che contattato dal quotidiano La Sicilia non nasconde l’amarezza: «A questi non interessa né l’ECUA né gli studenti. A loro interessa farmi fuori dal Consorzio, così come hanno fatto con Agrigento Capitale della Cultura».

Nel racconto che emerge, l’università non appare come un progetto da rafforzare, ma come una pedina sacrificabile in uno scontro interno ai partiti. Ed è proprio questo, secondo l’Area Progressista, il punto di non ritorno. «È arrivato il tempo di far sapere loro che hanno passato ogni limite», conclude Dispenza.

Una crisi che, ormai, va ben oltre i nomi e gli incarichi e che pone una domanda politica netta: se l’università ad Agrigento sia ancora un presidio strategico per il territorio o soltanto l’ennesimo spazio da occupare e spartire.

