Servizi alle imprese: tra i liberi professionisti aumentano le adesioni al regime forfettario

Continua il trend positivo delle adesioni al regime forfettario, un sistema contabile che anche nel 2020 mantiene una quota superiore al 45% sul totale delle partite IVA, come indicato dai dati forniti dall’Osservatorio sulle partite IVA del Dipartimento delle Finanze del MEF. In particolare, sono in crescita i liberi professionisti che scelgono questo regime fiscale agevolato, in grado di assicurare diversi vantaggi a chi presta servizi alle imprese in maniera autonoma.

Ovviamente, è importante individuare con attenzione il codice ATECO, per regolarizzare la propria posizione in modo corretto e usufruire di un coefficiente di redditività adeguato alla professione.

Come segnala anche il commercialista Giampiero Teresi, specializzato nei servizi contabili online per il regime forfettario attraverso il portale Regime-forfettario.it, l’opzione giusta è il codice ateco 82 99 99, il quale consente di svolgere un numero elevato di prestazioni professionali in questo campo.

Codice ATECO per i professionisti che prestano servizi alle imprese

Nel dettaglio, il codice ATECO 82.99.99 permette di esercitare servizi di organizzazione di fondi per conto terzi, gestire servizi di raccolta delle monete nei parchimetri, sottotitolare in simultanea conferenze e meeting, oppure svolgere attività di banditori d’asta in modo autonomo.

Inoltre, in tale inquadramento è possibile amministrare servizi di fidelizzazione commerciale per conto delle imprese, attività di volantinaggio, lettura di contatori, emissioni di buoni per servizi di mensa e affissione di manifesti.

Un’opzione molto importante è legata alla voce che indica la possibilità di svolgere anche altre attività, purché di supporto alle aziende e non menzionate in altri codici ATECO, di fatto concedendo una vasta gamma di soluzioni per i liberi professionisti. Ad ogni modo, è possibile completare il codice primario con alcuni riferimenti secondari, fino a un massimo di 6, trovando la configurazione più adatta per la propria professione.

Liberi professionisti: perché scegliere il regime forfettario?

Al di là della scelta del codice ATECO, il regime forfettario è senza dubbio un sistema contabile particolarmente vantaggioso per i liberi professionisti, infatti mette a disposizione diversi benefici per chi svolge la professione in maniera autonoma. Per aderire basta rientrare nei requisiti di legge, tra cui ricavi non superiori a 65 mila euro l’anno, spese inferiori a 20 mila euro l’anno per collaboratori e dipendenti, oppure redditi da lavoro o pensione non oltre i 30 mila euro annuali.

Questo regime fiscale agevolato garantisce una tassazione fissa al 15%, con la possibilità di pagare un’aliquota del 5% per le nuove aperture per i primi 5 anni d’esercizio. Inoltre, non esiste l’obbligo della fatturazione elettronica, con l’esenzione IVA che si traduce in un vantaggio indiretto per i professionisti, per fornire prezzi competitivi alle imprese clienti. Anche la gestione contabile è facilitata, con minori oneri burocratici rispetto al regime ordinario.

La contabilità online per i liberi professionisti del regime forfettario

Molti liberi professionisti cercano spesso servizi di contabilità online, soluzioni digitali che consentono di semplificare le operazioni fiscali. Oggi alcuni specialisti mettono a disposizione i loro servizi in modalità virtuale, con un’assistenza a distanza che permette di agevolare il proprio lavoro, per contenere i costi relativi al commercialista e risparmiare risorse preziose e tempo, per dedicarsi esclusivamente alla propria attività professionale.

Per il regime forfettario una delle opzioni più apprezzate è il servizio di contabilità online di Regime-forfettario.it, un supporto a 360 gradi gestibile interamente in modo digitale, con il quale beneficiare di prezzi convenienti e un sostegno che va dall’apertura della partita IVA alla dichiarazione dei redditi.

L’evoluzione tecnologica rende queste alternative ai servizi contabili tradizionali molto gettonate, soprattutto dai professionisti che collaborano con le imprese e devono fare i conti con giornate frenetiche e mille impegni quotidiani.