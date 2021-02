Nessun nuovo caso di positivita’ alla scuola “Garibaldi”. Le rassicurazione della preside

In riferimento alla situazione epidemiologica del plesso “GARIBALDI”, si comunica che gli alunni frequentanti una classe del plesso “Garibaldi”, posti in quarantena fiduciaria fino al 15 febbraio 2021, sono stati sottoposti in data odierna al tampone rapido di fine isolamento, effettuato dagli operatori dell’ASP di Agrigento, e sono risultati negativi. A scriverlo in una nota è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Gangarossa che aggiunge: Anche i docenti della classe, già sottoposti al tampone rapido, sono risultati negativi. Pertanto, da domani 16 febbraio c.a., i bambini rientreranno regolarmente in classe. Si precisa, altresì, che attualmente nessuna classe del plesso “Garibaldi” è posta in quarantena e che nessun nuovo caso di positività al Covid-19 è stato registrato in data odierna. Ancora una volta la scuola ha dimostrato che, grazie all’adozione del Protocollo Anti- Covid, nessun contagio è avvenuto al suo interno.

Con la presente – conclude – si intende rassicurare la comunità scolastica e si auspica la consueta e fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.