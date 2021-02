In ascensore dalla stazione centrale alla via Empedocle: al via il cantiere

E’ stato inserito anche la realizzazione di un ascensore urbano che metterà in collegamento il piazzale della stazione ferroviaria con via Empedocle nell’ambito del progetto “Girgenti” che prevede la riqualificazione dell’ex ospedale di via Atenea. Una struttura che sarà finanziata con i medesimi fondi di Girgenti. Ultimati tutti gli adempimenti, venerdì 12 febbraio scorso si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori all’impresa che entro 950 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il 23 settembre 2023, deve concludere i lavori. La struttura sarà recuperata, consolidata e messa a norma. Alla fine ospiterà due sale da 70 posti ciascuna, un’aula magna, uno spazio per incontri. Sarà un laboratorio culturale non sarà necessariamente legato alle attività accademiche in senso stretto, anche se da tempo si parla dell’idea di uno spostamento di almeno una parte delle lezioni dalla periferia al cuore di Girgenti. Dentro il progetto, come detto il Comune di Agrigento ha previsto di inserire anche un ascensore urbano che metterà in collegamento il piazzale della stazione ferroviaria con via Empedocle. Una struttura che sarà finanziata con i medesimi fondi di Girgenti. Ora l’amministrazione comunale è tenuta a vigliare sui tempi della consegna. Leggi anche: Ospedale vecchio di Agrigento come sede universitaria: ecco il progetto.