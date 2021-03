Servire Agrigento: “Niente tamponi, famiglie in ostaggio dopo isolamento”

“Nel pieno dell’emergenza sanitaria e nel giorno in cui il Sistema Sanitario Regionale è scosso

dall’indagine sui falsi dati Covid, si registra il dramma delle famiglie in quarantena che da giorni

Lo affermano i coordinatori provinciali del Movimento politico “Servire Agrigento”, Raoul Passarello e Giuseppe Sortino. aspettano, nonostante le continue chiamate agli operatori delle USCA, di fare il tampone.”

“Un’emergenza nell’emergenza che sta gettando nel panico e nello sconforto intere famiglie con

bambini anche molto piccoli e tanti lavoratori della provincia di Agrigento – continuano i due- che si trovano di fatto intrappolati a casa senza supporto e assistenza. Ritardi e rinvii che sarebbero imputabili alla mancanza di reagenti per i tamponi e alla necessità di dare priorità ai casi più gravi. Una disorganizzazione grave e non più sopportabile alla quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento deve porre rimedio al più presto per assicurare e garantire a tutti una adeguata assistenza sanitaria rafforzando, in questa