Anticipazione in favore del Comune di Agrigento, Miccichè: importante segnale da parte dell’Assessore Zambuto

Anticipazione in favore del Comune di Agrigento per la riqualificazione del Centro storico della città.

Con provvedimento dell’Assessore Regionale agli Enti Locali Marco Zambuto, subito disponibili seicentomila euro dei fondi della Legge speciale per centro storico di Agrigento. Questa prima parte sarà immediatamente utilizzata per interventi sulla riqualificazione di Porta di Ponte e delle villette adiacenti, per il rifacimento del prospetto del palazzo di Città, per la riqualificazione del parcheggio di Via Gioeni, per la piazza adiacente la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la messa in sicurezza degli immobili comunali.

“Un importante segnale quello dato dal Governo Regionale e dall’amico e Assessore Regionale Marco Zambuto verso la città di Agrigento; seicentomila euro che sono solo un inizio di finanziamento per un totale di due milioni già assegnati e rivolti alla riqualificazione del centro di Agrigento, che avrà adesso la possibilità di allinearsi agli interventi già effettuati in altri contesti urbani storici. A questi due milioni di euro come contributo straordinario per l’anno 2018 e 2019 si aggiunge la recente approvazione di un articolo della legge di stabilità per un ulteriore milione di euro, che certificano l’attenzione del Governo Regionale e della deputazione agrigentina a sostegno della città”

Nota Stampa a firma di Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento