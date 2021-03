Covid, ordinanza firmata: Porto Empedocle diventa zona rossa

Arrivano altre due nuove zone rosse in Sicilia: sono Porto Empedocle, nell’Agrigentino, e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Le prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid. Le misure restrittive scatteranno da giovedì primo aprile e resteranno in vigore per due settimane, fino a mercoledì 14. Prorogate anche, fino al 6 aprile, le “zone rosse” a Scicli, in provincia di Ragusa, e Regalbuto, nell’Ennese, la cui scadenza era fissata per oggi.

Era stata la sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina, di concerto con l’Asp , a chiedere la zona rossa. 13 i nuovi casi comunicati al primo cittadino e, nonostante ci siano stati anche, 8 guariti il numero di attuali positivi rimane alto, tanto che far chiedere il cambio di colore: dal 23 marzo a oggi sono stati 41 i contagi da Coronavirus, oltre la soglia prescritta dalle norme. “Avevo già chiesto all’Asp la chiusura anticipata delle scuole- dice il sindaco, Carmina- per evitare che qualche caso ancora non dichiarato potesse estendere il contagio. L’Asp mi ha riferito che questa velocità nel diffondersi dei contagi non consente di soprassedere e quindi di chiedere al governo regionale la zona rossa”.