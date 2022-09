Serie di furti nello stesso quartiere: da garage spariti auto, vespa e attrezzi

Tre furti sono stati messi a segno nello stesso quartiere, nelle ore notturne, e denunciati ai carabinieri della Stazione di Sciacca. Ad agire, quasi sicuramente, una banda di ladri. Da un garage di via Meli è stata rubata una Renault Clio di proprietà di un impiegato cinquantenne. Il danno non coperto da assicurazione, per il proprietario, è stato di 18 mila euro.

Da un garage di via Lido è stato invece portato via un ciclomotore d’epoca, una Vespa 50 special, di un trentottenne armatore. In questo caso, sempre non coperto da polizza assicurativa, il danno è stato di circa 3 mila euro.

Sempre da un garage di via Lido, i delinquenti sono riusciti a portare via utensili ed attrezzature di lavoro di proprietà di un operaio trentaquattrenne. In questo caso, il danno è stato quantificato in circa mille euro. E, anche in questo caso, non è coperto da assicurazione.

Ad occuparsi delle indagini, dopo avere ricevuto le tre denunce di furto, a carico di ignoti, sono i militari dell’Arma della stazione cittadina.