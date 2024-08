L’Akragas di Lillo Bonfatto comincia la nuova avventura in Serie D in trasferta contro il Locri. Il match è in programma per l’8 settembre con calcio d’inizio alle ore 15. Alla seconda giornata, esordio all’Esseneto contro il forte Pompei. Alla terza giornata è già derby, quando la squadra affronterà il CastrumFavara al Bruccoleri. Per il big match con il Licata bisognerà attendere il 9 novembre. Il derby dei derby, salvo imprevisti, si giocherà in un rinnovato Dino Liotta, fresco di ristrutturazione. Tra le sfide più attese spiccano anche quelle con la Reggina, in programma alla decima giornata all’Esseneto, e Siracusa – Akragas, in programma alla 14ª giornata al Nicola De Simone di Siracusa, una sfida tra due tifoserie tradizionalmente molto amiche. Interessante anche il confronto con le neopromosse e ambiziose Enna e Nissa. La stagione di Serie D si preannuncia affascinante con diverse big siciliane ai nastri di partenza. “Sarà un campionato molto equilibrato, con un avvio per noi alla nostra portata”, commenta il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. “Esordire in Calabria – continua – è positivo, meglio affrontare queste trasferte all’andata che nel girone di ritorno.” La stagione regolare si aprirà dunque l’8 settembre, con la sosta natalizia prevista dopo l’ultima giornata del girone d’andata, il 22 dicembre. Il giro di boa sarà il 5 gennaio con la prima di ritorno. Il campionato si prenderà una nuova pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Per quanto riguarda l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre, quando si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà alle ore 16.

Calendario della Prima Giornata:

CastruFavara – Enna

Pompei – Paternò

Locri – Akragas

Nissa – Vibonese

Igea Virtus – Reggina

Ragusa – S. Agata

Sambiase – Siracusa

Sancataldese – Licata

Scafatese – Acireale

Prima in casa: La squadra agrigentina ospiterà il Pompei alla seconda giornata, una gara che si preannuncia particolarmente difficile contro una delle squadre più forti del girone.

Terza giornata: Subito un derby, l’Akragas affronterà il CastruFavara sul campo di quest’ultimo, un incontro che accenderà gli animi e che sarà cruciale per le ambizioni della squadra.

Derby con il Licata: Il tanto atteso confronto con il Licata si svolgerà il 9 novembre presso lo stadio Dino Liotta, un match che promette grande intensità e sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi.

Il match tra Locri e Akragas si disputerà presso lo stadio comunale di Locri e sarà una grande opportunità per i tifosi di vedere in azione i nuovi acquisti e le strategie messe in atto dal tecnico agrigentino.

Ecco il calendario completo