Aica, in relazione all’attuale e grave crisi idrica e alla necessità di reperire personale tecnico, amministrativo e operaio, per fronteggiare la stessa, ha avviato, per il tramite di apposita agenzia, una selezione di personale per somministrazione a tempo determinato, destinato a ricoprire ruoli in diverse aree aziendali.

Posizioni disponibili:

Addetti progettazione lavori rete

Addetti assistenza lavori

Addetti segreteria clientela

Addetti manutenzione reti idriche

Autisti mezzi pesanti

Tutte le informazioni dettagliate relative alla selezione e alle posizioni disponibili possono essere consultate al seguente link: https://www.wintimelavoro.com/annunci-di-lavoro/.

“Gli interessati – si legge in una nota di Aica – possono candidarsi previa registrazione sul sito indicato. In alternativa, è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail [email protected], specificando in oggetto la posizione per cui si intende fare domanda”.