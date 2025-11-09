I risultati del campionato di Serie D – Girone I, 11° giornata: Città Di Acireale – Reggina 1-1; Enna – Paternò 3-0; Vigor Lamezia – Ragusa 4-0; Athletic Club Palermo – Nissa (Partita sospesa al 19′ sul risultato di 0-0 per impraticabilità del campo); Messina – Vibonese 1-1; Nuova Igea Virtus – Gelbison 1-1; Sancataldese – Castrum Favara 2-1 (Reti: per i padroni di casa doppietta di Castro al 38′ del primo tempo, e all’83’, nel mezzo a inizio ripresa, al 46′, il momentaneo pareggio della formazione favarese siglato con Alessio Piazza); Savoia – Milazzo 2-0; Città Di Gela – Sambiase 0-1.

Classifica Serie D – Girone I: Savoia e Nuova Igea Virtus 22, Nissa 18; Sambiase 19; Athletic Club Palermo e Vibonese 16, Milazzo 15, Vigor Lamezia, Enna e Gelbison 14, Città Di Gela 13, Castrum Favara, Reggina e Città Di Acireale 12, Sancataldese 11, Paternò 9, Ragusa 7, Messina (-14) 3.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp