Più turisti polacchi, cinque o sei, sono finiti in mare dopo essere precipitati con il parapendio. E’ accaduto nel pomeriggio tra Realmonte e Siculiana. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, le ambulanze del 118, e i carabinieri, ed è anche atterrato un elisoccorso arrivato dall’ospedale di Caltanissetta. In azione anche la motovedetta della Guardia costiera.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il gruppo di turisti, aveva deciso di lanciarsi con il parapendio partendo dalla zona delle Pergole, forse il vento ha cambiato la direzione delle vele, ed ecco che non riuscendo a manovrare bene l’attrezzatura, alcuni hanno sbattuto sulla scogliera, altri sono caduti nelle acque antistanti a La Spiaggetta, a Realmonte.

Altri invece a Giallonardo. I militari della Guardia costiera hanno recuperato i due turisti finiti in acqua. Altri, nuotando sono arrivati autonomamente sulla spiaggia. Per fortuna, a parte il grosso spavento, nessuno ha riportato ferite.

