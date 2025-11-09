Un’altra domenica da incorniciare per l’Akragas SLP, che espugna il difficile campo di Frigintini e centra la decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. I biancazzurri di mister Seby Catania confermano il loro straordinario stato di forma, imponendosi con autorità in una trasferta tutt’altro che semplice, resa insidiosa da un avversario combattivo e da un terreno pesante.

La partita si sblocca al 38’ del primo tempo grazie a Tripoli, che finalizza con freddezza un’azione ben costruita. Nella ripresa, al 15’, arriva il raddoppio firmato Llama, ancora decisivo sotto porta e ormai uomo chiave del momento biancazzurro.

Il Frigintini non si arrende e al 27’ del secondo tempo accorcia le distanze con il capitano Salvo Vitale, riaprendo il match. Ma l’Akragas gestisce con maturità e ordine fino al triplice fischio, portando a casa tre punti pesantissimi.

Una vittoria di carattere, che conferma la crescita e la solidità del gruppo, capace di adattarsi a ogni tipo di partita. L’Akragas dimostra ancora una volta di saper soffrire, colpire e vincere anche lontano da casa. Dieci successi di fila, tra campionato e Coppa, che raccontano meglio di ogni parola l’identità di una squadra che ha fame, gioco e cuore.

